Реклама на сайте
Прислать новость
Как Петрозаводск отмечает День Победы (ФОТО, ВИДЕО) 2
Сегодня 12:43
Парочка кабанов пробежала по улицам Петрозаводска (ВИДЕО) 2
Сегодня 10:22
Истребители пролетели в небе над Петрозаводском (ВИДЕО) 8
Сегодня 12:49
Водитель, пострадавший в аварии с пожарной машиной, умер 1
Новое
Сегодня 17:37
Кому нельзя делать прививку от коронавируса – рекомендации Роспотребнадзора
08.05.2021 20:40
Пожарная машина снесла легковой автомобиль в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 1
Сегодня 16:35

Ролик о войне и хрупком мире снят в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Культура
17:20, 09 Мая 2021
фото: Кадр из клипа «Кораблик»
Загрузка...

В Карелии снят клип «Кораблик», посвященный победе в Великой Отечественной войне.

Ролик о войне «Кораблик» был снят в Петрозаводске и в Гирвасе за неделю до Дня Победы. 

«Идея — показать, как хрупок мир через метафору — бумажный кораблик в луже на поле боя, оказавшийся в мирном времени наших дней. Солдат, сбитый с ног снарядом врага, оказывается на земле, ему видится мирная жизнь своих потомков. В этот момент он находит силы подняться и продолжить бороться за это. И будто видя его подъем, за ним бегут и его боевые товарищи», — рассказали авторы клипа.

Производством ролика занимались Владимир Боженов, Наталья Данилова, Константин Роди, Юлия Семина. Роли солдат исполнили участники кондопожского филиала КРООРВИК «Стражникъ»: Рыбников Алексей, Моторко Егор, Брянгин Иван, Брянгин Павел.

Песню «Журавли» композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова в переводе на русский язык Наума Гребнева исполнила группа «Истинный облик».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.05.2021, 11:22
В Карелии выживший в аварии пассажир через несколько минут был насмерть сбит другим автомобилем
03.05.2021, 19:40
Нецензурные угрозы губернатора Коми в адрес депутата попали в соцсети и вызвали скандал
05.05.2021, 13:20
Парфенчиков присвоил звания отличившимся медикам Карелии
04.05.2021, 16:41
Пропавший житель Карелии с татуировкой в виде дерева на руке найден мертвым
05.05.2021, 14:38
В Петрозаводске недавно отремонтированный фасад дома пришел в негодность (ФОТО)
08.05.2021, 11:26
Куда пойти в Петрозаводске 9 мая - полная программа празднования Дня Победы

Аналитика

04.05.2021 16:48
Обществоведение
Завидная фигура без пота и боли: топовые средства от «апельсиновой корки»! 1
В погоне за красивой фигурой можно терять время, нервы и деньги, но в итоге получить выстраданные «минус 3 килограмма» и растянутую кожу.
Про войну – не вполголоса 2
04.05.2021 09:32
Школа на «пятерку» 1
30.04.2021 14:22
«В выборах участвовать не планировала» 22
30.04.2021 09:12
«Совершено циничное и дерзкое преступление» 8
29.04.2021 14:32
Вся аналитика

Чтиво

07.05.2021 08:54
Личное мнение
«Усиленно стали называть только две известные фамилии» 5
Депутат Петросовета от КПРФ Галина Васильева поделилась впечатлениями от работы в конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводска.
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
29.04.2021 13:32
История покупки квартиры в ипотеку с господдержкой
29.04.2021 13:30
архив чтиво

Медиа

День пожарной охраны в Петрозаводске 2021
30.04.2021 16:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»