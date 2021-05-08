Ролик о войне и хрупком мире снят в Карелии (ВИДЕО)

В Карелии снят клип «Кораблик», посвященный победе в Великой Отечественной войне.

Ролик о войне «Кораблик» был снят в Петрозаводске и в Гирвасе за неделю до Дня Победы.

«Идея — показать, как хрупок мир через метафору — бумажный кораблик в луже на поле боя, оказавшийся в мирном времени наших дней. Солдат, сбитый с ног снарядом врага, оказывается на земле, ему видится мирная жизнь своих потомков. В этот момент он находит силы подняться и продолжить бороться за это. И будто видя его подъем, за ним бегут и его боевые товарищи», — рассказали авторы клипа.

Производством ролика занимались Владимир Боженов, Наталья Данилова, Константин Роди, Юлия Семина. Роли солдат исполнили участники кондопожского филиала КРООРВИК «Стражникъ»: Рыбников Алексей, Моторко Егор, Брянгин Иван, Брянгин Павел.

Песню «Журавли» композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова в переводе на русский язык Наума Гребнева исполнила группа «Истинный облик».