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Новости. Культура
12:41, 05 Мая 2019
фото: "ВКонтакте"

Роман Дмитрия Новикова о Карелии вышел в английском переводе

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Роман карельского писателя Дмитрия Новикова "Голомяное пламя" на этой неделе вышел в переводе на английский и доступен теперь по всему миру.

"Долго я ждал этого момента. И вот оно, свершилось. Впервые (поправьте, если это не так) роман о Карелии и Русском севере вышел в переводе на английский и доступен теперь по всему миру", - рассказал о выходе своей книги в английском переводе Дмитрий Новиков на личной странице в соцсети "ВКонтакте".

Автор книг "Муха в янтаре", "Вожделение", "В сетях Твоих", лауреат "Новой Пушкинской премии" не скрывает своих чувств: "Радуюсь и, что скрывать, слегка горжусь... Спасибо всем причастным!!!"

Дмитрий Новиков поделился ссылкой на издательство. По его словам, книга уже должна в интернет-магазинах.

Роман "Голомяное пламя" относится к жанру Современная русская литература. Книга впервые была опубликована в 2016 году издательством АСТ.

"Главный герой романа отправляется на берега северных озер и Белого моря за настоящим, которое неожиданно оказывается неотъединимо от недавнего прошлого. На фоне мощной северной природы драма отдельного человека здесь и сейчас начинает казаться ничтожно малой, а трагедия народа - непоправимо большой", - пишут в аннотации к роману.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-05-05 13:02:22
У англоязычных людишек своей макулатуры избыток.
Гость
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