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Роман Ли: "Люди вынуждены экономить"

Новости. Экономика
11:48, 10 Июня 2020
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего
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Ресторатор из Петрозаводска рассказал "Столице на Онего", почему горожане не спешат в кафе.

В начале июня правительство Карелии сняло ограничения с деятельности предприятий общественного питания, введенные республиканскими властями более двух месяцев назад из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В Петрозаводске открылись многие популярные кафе и рестораны, однако наплыва публики в них пока не наблюдается.

"Столица на Онего" встретилась с одним из известных карельских рестораторов Романом Ли и попросила его поделиться своими мыслями о том, почему горожане не спешат занимать столики. По словам Романа, в значительной мере причиной тому – нехватка у людей денег.   

"Все уже очень устали от соблюдения мер безопасности – я не комментирую, хорошо это ли плохо, нужны ли такие строгие меры или нет. Поэтому если оценивать в процентах влияние на то, что мы видим сейчас, то я бы сказал, что 60 % – это ухудшившееся материальное положение людей, а 40 % – их самоконтроль и нежелание посещать общественные места. Люди вынуждены экономить", – считает карельский ресторатор.

Читайте полностью интервью в рубрике "Капитал".  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Дима
2020-06-10 13:07:46
Чтобы в кафе ходили, неплохо бы, чтобы там вкусо и качественно готовили еду. В Петрозаводске с этим очень большие проблемы имеются, на мой вкус. До карантинных мер уже давно забил ходить в местные кафешки, а уж с мерами безопасности оно и подавно не надо.
Сеня
2020-06-10 12:23:20
без этих кафе прожить можно легко, пара месяцев это доказала... так что засилье этихъ кафешек как пену смыло....
Гость
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