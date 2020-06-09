Роман Ли: "Люди вынуждены экономить"

Ресторатор из Петрозаводска рассказал "Столице на Онего", почему горожане не спешат в кафе.

В начале июня правительство Карелии сняло ограничения с деятельности предприятий общественного питания, введенные республиканскими властями более двух месяцев назад из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В Петрозаводске открылись многие популярные кафе и рестораны, однако наплыва публики в них пока не наблюдается.

"Столица на Онего" встретилась с одним из известных карельских рестораторов Романом Ли и попросила его поделиться своими мыслями о том, почему горожане не спешат занимать столики. По словам Романа, в значительной мере причиной тому – нехватка у людей денег.

"Все уже очень устали от соблюдения мер безопасности – я не комментирую, хорошо это ли плохо, нужны ли такие строгие меры или нет. Поэтому если оценивать в процентах влияние на то, что мы видим сейчас, то я бы сказал, что 60 % – это ухудшившееся материальное положение людей, а 40 % – их самоконтроль и нежелание посещать общественные места. Люди вынуждены экономить", – считает карельский ресторатор.

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