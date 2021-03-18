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"Росгосстрах" и "ТНС энерго Карелия" заключили соглашение о сотрудничестве

Новости. Экономика
11:17, 19 Марта 2021
фото: © "Росгосстрах"
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Филиал "Росгосстраха" в Карелии и АО "ТНС энерго Карелия" заключили стратегическое соглашение о партнерстве.

Теперь во всех офисах "ТНС энерго Карелия" – а это 16 представительств во всех районных центрах республики – можно приобрести "коробочные" страховые продукты "Росгосстраха" по добровольному медицинскому страхованию (ДМС), автострахованию и страхованию имущества.

Как отметила директор филиала "Росгосстраха" в Республике Карелия Наталья Корнева, совместный проект гарантирующего поставщика электрической энергии и страховой компании с почти 100-летней историей стал первым опытом подобной работы в регионе.

"В офисах нашего партнера мы предлагаем продукты по самым востребованным направлениям: в первую очередь, это продукты телемедицины, а также по страхованию здоровья и имущественных рисков людей: их домов, квартир и автомобилей, – рассказывает Наталья Корнева. – Сегодня многие обеспокоены ростом онкологических заболеваний и затратами на их лечение. Однако при правильном подходе к здоровью диагноз "рак" – уже не приговор. Если болезнь вовремя диагностировать и начать правильное лечение, то онкологической заболевание из острой стадии может перейти в длительную ремиссию. Страховое покрытие по программе "Здоровье дороже" – 8 млн рублей, и этих денег наверняка хватит на лечение, которое также организует "Росгосстрах". Кроме того, по факту диагностирования онкологии по полису предусмотрена страховая выплата 250 тыс. рублей. А с учетом текущей ситуации "Росгосстрах" включил в еще одну опцию – реабилитацию после перенесенного COVID-19".

"Коробочные" страховые продукты удобны тем, что у них фиксированная цена, в договоре уже прописаны риски и сумма страхового покрытия.

"Современный мир очень динамичен, и мы ценим время наших клиентов. Внедряя дополнительную услугу, мы ориентировались на возможность предоставления готовых технологичных продуктов, работающих четко и прозрачно. "Коробочные" страховые решения – это проверенный вариант предоставления страховых услуг. Теперь, приходя в офис гарантирующего поставщика, абоненты смогут также позаботиться о здоровье, имуществе или автомобиле", – комментирует новую услугу начальник департамента по работе с потребителями "ТНС энерго Карелия" Владимир Сергеичев.

"Коробочные" продукты "Росгосстраха" разработаны с учетом многолетнего опыта специалистов нашей компании по защите наиболее актуальных рисков, их удобно продавать, – говорит Наталья Корнева. – Только в прошлом году именно эти продукты приобрели более 3 тыс. клиентов нашей компании в Республике Карелия. Также мы организовали специальное обучение для наших партнеров – чтобы они смогли правильно выявить страховые потребности потенциальных клиентов и разъяснить им все преимущества того или иного страхового продукта. С нашим стратегическим партнером "ТНС энерго Карелия" у нас много общего – мы предоставляем услуги населению, заботясь при этом о клиентском сервисе. Мы уверены, что качество продаж страховых продуктов через партнеров повышает не только сборы и нашу долю на рынке, но также и общую страховую культуру в регионе".

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