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Страховка для гостей

Новости. Общество
12:23, 25 Марта 2021
фото: © "Росгосстрах"
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Сотни тысяч трудовых мигрантов и иностранных студентов воспользовались полисами "Росгосстраха".

"Росгосстрах" в 2020 году помог получить медпомощь более чем 15 тыс. иностранцев. За 10 лет реализации программы страхования иностранных студентов и трудовых мигрантов компания организовала и оплатила оказание им медицинской помощи на 500 млн рублей.

Для мигрантов расходы на сложную операцию при травме или остром заболевании могут быть тяжелым бременем, а продукт "РГС-Гость" позволяет получить полноценное лечение. Базовыми элементами программы являются первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь в неотложной форме. Программа актуальна не только для мигрантов, но и членов их семей, особенно детей. Особые отношения у компании складываются с вузами — каждый пятый иностранный студент в нашей стране сегодня имеет полис "РГС-Гость".

"Высокие компетенции наших специалистов в организации медицинской помощи оценили не только сотни тысяч трудовых мигрантов, но и их работодатели, — отмечает руководитель Блока медицинского страхования ПАО СК "Росгосстрах" Галина Таланова. — Иностранцам сложно сориентироваться в нашей системе здравоохранения, нередко присутствует и языковой барьер, а потребность в получении медицинских услуг есть всегда. Полис "РГС-Гость" обеспечивает застрахованным возможность легального пребывания в нашей стране и гарантирует оперативное оказание квалифицированной медпомощи".

Регионами-лидерами по количеству застрахованных и по числу обращений за помощью являются Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Приморский и Алтайский края. В 2020 году врачи медицинского контактного центра "Росгосстраха" продолжали в круглосуточном режиме организовывать необходимую иностранцам помощь даже в условиях ограничений в работе медицинских организаций, часть из которых была перепрофилирована для лечения коронавирусной инфекции. Среди зарегистрированных страховых случаев были и очень сложные, когда, по сути, речь шла о спасении жизни человека.

Так, недавно "Росгосстрах" пришел на помощь мигранту, работавшему на стройке во Владивостоке — компания организовала и полностью оплатила пребывание в стационаре после обширного инфаркта миокарда, при этом клиент несколько дней провел в отделении реанимации. В Сургуте несколько застрахованных отравились в местной столовой, в связи с чем не один день провели в отделении токсикологии краевой инфекционной больницы.

У иностранных рабочих нередки случаи переломов костей, сложных сочетанных травм, при которых требуется длительное лечение в стационаре и высокотехнологичные операции, включая установку металлокнострукций на месте перелома. Были в недавней практике оказания помощи застрахованным по программе "РГС-Гость" и довольно экзотические страховые случаи. Например, в Астрахани клиента укусил каракурт — паук из рода чёрных вдов, яд которых очень опасен. Пострадавшего привезли в больницу в полубессознательном состоянии. Врачи вовремя ввели специальную сыворотку и поставили капельницу с лекарственными препаратами, нейтрализующими действие смертельных токсинов. Благодаря оперативности и большому опыту врачей застрахованного удалось спасти и вывести из тяжелого состояния.

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