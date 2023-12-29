Росгвардейцы Карелии совершили 17 тысяч выездов по сигналу тревоги

В Росгвардии республики подвели итоги 2023 года

В Росгвардии Карелии подвели итоги работы за 2023 год. Всего сотрудники групп задержания совершили более 17 тысяч выездов по сигналам тревоги с охраняемых объектов.

Росгвардейцы за год задержали более 630 нарушителей. Двое из них находились в розыске.

Более 250 сотрудников ведомства обеспечивали порядок и безопасность на 17-ти мероприятиях.