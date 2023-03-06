Росгвардейцы остановили нарушителей, устраивающих бесчинства в магазинах Петрозаводска и Карелии

Трех нарушителей задержали росгвардейцы в магазинах Петрозаводска и Карелии, сообщили в ведомстве.

На днях патруль вневедомственной охраны выехал по тревожному сигналу в один из гипермаркетов Петрозаводска. Старший смены службы безопасности магазина сообщил, что мужчина, находясь в торговом зале, взял картриджи и прошёл мимо кассы, не оплатив их.

Также сигнализация сработала в сетевом магазине на Октябрьском проспекте. Оказалось, что молодой человек пронёс через кассу неоплаченные продукты.

А в Кондопоге работники торговли обратились за помощью к росгвардейцам по причине того, что гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вёл себя агрессивно и громко кричал, мешая работе торгового заведения.

Сотрудники Росгвардии задержали всех нарушителей и передали полиции для дальнейшего разбирательства.