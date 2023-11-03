Росгвардейцы скрутили дебошира в одном из магазинов Сегежи

За выходные дни росгвардейцы за различные правонарушения задержали нескольких человек.
Так, в одном из магазинов Сегежи наряд вневедомственной охраны задержал нетрезвого 54-летнего мужчину, который мешал работе персонала и отказывался покидать торговое заведение.
Также за помощью к вневедомственной охране дважды обращались работники торгового заведения на Октябрьском проспекте в Петрозаводске. Оказалось, что 44-летний мужчина и молодой человек взяли с полки несколько банок консервов и кондитерские изделия и прошли мимо кассы.
Кроме этого, в гипермаркетах города 46-летний мужчина и подросток пронесли без оплаты алкоголь, напитки и продукты.
Также в сетевых магазинах Кондопоги и Питкяранты 58-летний и 59-летний местные жители попытались украсть кофе и спиртосодержащую продукцию.
Общая сумма ущерба превысила три тысячи рублей, сообщили в Росгвардии Карелии. Всех нарушителей передали полиции.
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