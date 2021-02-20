Росгвардейцы в Карелии рассказали, куда чаще всего выезжали бойцы

Республиканское управление Росгвардии сообщило, на какие вызовы приходилось выезжать бойцам.

С 13 по 18 февраля совершено 339 выездов по сигналам тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан – в 13 случаях пресечены попытки хищения имущества. Об этом сообщили в Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, за административные правонарушения задержали 16 человек.

По подозрению в совершении преступлений задержан один человек.

Ранее сообщалось, что похитителя колбасы задержали росгвардейцы Карелии.