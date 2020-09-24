Росгвардейцы в Петрозаводске задержали мужчину, который постоянно терроризирует свою бывшую жену

Сотрудники пришли на помощь женщине, которой бывший муж выбил стекла в окне квартиры, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В четверг, 24 сентября, ближе к полуночи сработала тревожная сигнализация в квартире жительницы Петрозаводска, которая пользуется охранными услугами Петрозаводского отдела вневедомственной охраны.

Женщина часто становится жертвой бывшего мужа, который периодически в агрессивной форме выясняет отношения. С осени прошлого года сигналы тревоги с адреса поступали на пункт централизованного наблюдения более десяти раз.

В минувший четверг вызов был связан с тем, что в охраняемой квартире бывший супруг разбил стекло. Группа задержания вневедомственной охраны прибыла на место менее чем за три минуты и задержала нарушителя.

Происшествие зарегистрировано как порча имущества. Гражданина передали в полицию для дальнейшего разбирательства.