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Росгвардейцы за неделю задержали 21 правонарушителя

Новости. Происшествия
18:00, 30 Июня 2020
фото: © Максим Слуцкий/ТАСС, архив
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Нарушения зафиксированы с 20 по 26 июня на территории республики, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Сотрудниками подразделений вневедомственной охраны задержан 21 человек за административные правонарушения

Группами задержания, находившимися на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, по подозрению в совершении преступлений задержаны три человека.

Совершён 471 выезд по сигналам тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан, из них в 16 случаях пресечены попытки кражи.

Ранее жители Карелии попались на краже водки, одежды и колбасы.

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