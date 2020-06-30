Росгвардейцы за неделю задержали 21 правонарушителя

Нарушения зафиксированы с 20 по 26 июня на территории республики, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Сотрудниками подразделений вневедомственной охраны задержан 21 человек за административные правонарушения



Группами задержания, находившимися на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, по подозрению в совершении преступлений задержаны три человека.



Совершён 471 выезд по сигналам тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан, из них в 16 случаях пресечены попытки кражи.

Ранее жители Карелии попались на краже водки, одежды и колбасы.