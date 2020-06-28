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Жители Карелии попались на краже водки, одежды и колбасы

Новости. Криминал
12:23, 29 Июня 2020
фото: © shutterstock.com
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Нарушения зафиксированы в нескольких городах республики, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Попытки выноса товара из магазинов пресечены вневедомственной охраной.

В пятницу, 26 июня, в Сортавале задержан 28-летний гражданин, который в торговом зале сетевого магазина на улице Кирова положил в рюкзак продукты и направился к выходу. Продавец потребовала оплатить товар и преградила путь посетителю. Но он выскочил наружу и побежал в сторону сквера, на ходу выбросив похищенное. 

В тот же день в одном из магазинов Беломорска при попытке выноса была задержана местная жительница.

А в Пудоже трое молодых людей похитили три бутылки водки, две пачки сигарет и бутылку лимонада. Продавец сообщила приметы, а также назвала имя одного из злоумышленников, которого узнала в лицо. Злоумышленников взяли с поличным. 

Около полуночи в одном из гипермаркетов Петрозаводска на краже одежды попался 29-летний мужчина. Он под своей одеждой пронёс мимо кассы футболку. Работники магазина признали товар испорченным и не подлежащим продаже.

27 июня, также в столице республики была задержана 18-летняя посетительница гипермаркета за кражу сыра и колбасы.

Все нарушители переданы полицейским.

Ранее петрозаводчанина, хватавшего за руки посетителей бара, передали полиции.

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