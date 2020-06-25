Петрозаводчанина, хватавшего за руки посетителей бара, передали полиции

В Петрозаводске вневедомственная охрана задержала пьяного посетителя бара, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Под утро 25 июня группа задержания была направлена бар на улице Зелёной. Пьяный 32-летний петрозаводчанин мешал и работника, и посетителям заведения: ругался, пинал двери, хватал людей за руки.

При задержании выяснилось, что мужчина находится в местном розыске.

Нарушителя передали полиции.

Ранее находившийся в розыске мужчина попался на магазинной краже в Петрозаводске.