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Росгвардейцы забрали из больницы в Петрозаводске пьяного пациента

Новости. Происшествия
16:50, 10 Марта 2020
фото: © Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, мешавшего работе медицинского учреждения, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В субботу, 7 марта, вечером сработала тревожная сигнализация в одном из медучреждений города.

Шумный и агрессивный пациент, который к тому же еще и пьяный, мешал работе.

Нарушителем оказался 56-летний мужчина. Его пришлось задержать.

Мужчине грозит административная ответственность за мелкое хулиганство.

Ранее бойцы Росгвардии Карелии задержали буйного посетителя больницы скорой медицинской помощи.

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