Росгвардейцы забрали из больницы в Петрозаводске пьяного пациента

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, мешавшего работе медицинского учреждения, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
В субботу, 7 марта, вечером сработала тревожная сигнализация в одном из медучреждений города.
Шумный и агрессивный пациент, который к тому же еще и пьяный, мешал работе.
Нарушителем оказался 56-летний мужчина. Его пришлось задержать.
Мужчине грозит административная ответственность за мелкое хулиганство.
Ранее бойцы Росгвардии Карелии задержали буйного посетителя больницы скорой медицинской помощи.
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