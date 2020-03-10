Росгвардейцы забрали из больницы в Петрозаводске пьяного пациента

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, мешавшего работе медицинского учреждения, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В субботу, 7 марта, вечером сработала тревожная сигнализация в одном из медучреждений города.



Шумный и агрессивный пациент, который к тому же еще и пьяный, мешал работе.

Нарушителем оказался 56-летний мужчина. Его пришлось задержать.

Мужчине грозит административная ответственность за мелкое хулиганство.

Ранее бойцы Росгвардии Карелии задержали буйного посетителя больницы скорой медицинской помощи.