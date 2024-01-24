Росгвардейцы задержали дебошира на территории одной из больниц Петрозаводска

Инцидент произошел вечером 28 января.
В воскресенье вечером на пункт централизованной охраны Петрозаводска поступил сигнал тревоги из медицинского учреждения.
Группа задержания обнаружила нетрезвого мужчину, который вел себя агрессивно.
Охранник больницы написал заявление на 29-летнего хулигана. Сотрудники Росгвардии передали его полиции.
В ночь на 29 января тревожной кнопкой воспользовались представители петрозаводского гипермаркета.
31-летний горожанин пронес мимо кассы игристое вино стоимостью около двух тысяч рублей, рассказали в Росгвардии Карелии.
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