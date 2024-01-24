Росгвардейцы задержали дебошира на территории одной из больниц Петрозаводска

Инцидент произошел вечером 28 января.

В воскресенье вечером на пункт централизованной охраны Петрозаводска поступил сигнал тревоги из медицинского учреждения.



Группа задержания обнаружила нетрезвого мужчину, который вел себя агрессивно.



Охранник больницы написал заявление на 29-летнего хулигана. Сотрудники Росгвардии передали его полиции.

В ночь на 29 января тревожной кнопкой воспользовались представители петрозаводского гипермаркета.



31-летний горожанин пронес мимо кассы игристое вино стоимостью около двух тысяч рублей, рассказали в Росгвардии Карелии.