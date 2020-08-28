Росгвардия пресекла беспорядки в конторе, которая предоставляет займы наличными

В городе Карелии в офис компании, которая предоставляет займы наличными, пришлось вызывать Росгвардию.

Как рассказали в региональном Управлении Росгвардии, в Кеми сотрудники силовой структуры пресекли беспорядки в охраняемом офисе.



Тревожная кнопка сработала днём 26 августа в помещении компании, которая предоставляет займы наличными деньгами. Причиной вызова группы задержания стал конфликт в офисе: молодой мужчина пришёл выяснять отношения с бывшей супругой, работающей в компании, и парализовал работу всех сотрудников.

На место прибыл также участковый уполномоченный полиции, которому и предстоит дальнейшее разбирательство.

Как сообщалось ранее, росгвардейцы задержали петрозаводчанина, который угрожал физической расправой матери.