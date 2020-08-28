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Росгвардия пресекла беспорядки в конторе, которая предоставляет займы наличными

Новости. Происшествия
10:16, 29 Августа 2020
фото: © Росгвардия Карелии
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В городе Карелии в офис компании, которая предоставляет займы наличными, пришлось вызывать Росгвардию.

Как рассказали в региональном Управлении Росгвардии, в Кеми сотрудники силовой структуры пресекли беспорядки в охраняемом офисе.  

Тревожная кнопка сработала днём 26 августа в помещении компании, которая предоставляет займы наличными деньгами. Причиной вызова группы задержания стал конфликт в офисе: молодой мужчина пришёл выяснять отношения с бывшей супругой, работающей в компании, и парализовал работу всех сотрудников.

На место прибыл также участковый уполномоченный полиции, которому и предстоит дальнейшее разбирательство.

Как сообщалось ранее, росгвардейцы задержали петрозаводчанина, который угрожал физической расправой матери.

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Комментарии

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кир
2020-08-29 11:50:08
Когда менты и мэрия прекратят лживое лечение от наркомании и алкоголизма? На самом деле идет отъем жилья у пьяниц. Легальным и законным образом. Везде свои жёлтые бумажки клеят. Значит, кто-то в доле и не заинтересован навести порядок.
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