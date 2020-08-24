Росгвардейцы задержали петрозаводчанина, угрожавшего матери физической расправой

В Петрозаводске 33-летний мужчина угрожал матери физической расправой и мешал маленьким детям спать, сообщили в управлении Росгвардии.

Случай произошёл в Петрозаводске ранним утром 22 августа.

Группа задержания батальона Петрозаводского отдела вневедомственной охраны была направлена на одну из квартир, откуда на пульт централизованной охраны поступил сигнал тревоги.

К прибывшим на место росгвардейцам обратилась 64-летняя гражданка и рассказала, что её 37-летний сын вёл себя агрессивно по отношению к ней и мешал отдыхать маленьким детям, находящимся в квартире.

Мужчина задержан и передан в руки полицейским, которые проведут проверку по факту случившегося.