Роспатент отказался регистрировать заявленные россиянами клоны мировых брендов

В России не будет официально зарегистрированных товарных знаков, которые копируют или подражают изображениям известных брендов.

Об этом сообщили в Роспатенте изданию «Подъём».

«Наличие ранее зарегистрированного тождественного или сходного товарного знака, известного в России, является препятствием к регистрации заявленного обозначения. Роспатент обязан публиковать в официальном бюллетене сведения обо всех поданных заявках. Подача заявки на товарный знак в Роспатент не предусматривает автоматическое предоставление правовой охраны поданному обозначению в качестве товарного знака», — пояснили в ведомстве.

Ранее в Роспатент было подано более 50 заявок на регистрацию известных международных брендов, в том числе Adidas, Apple, BMW, Chanel, Coca-Cola, Mastercard и «Макдоналдс».

В ведомстве отметили, что резонансные заявки часто отзываются по инициативе заявителя. К примеру, заявку на товарный знак «Дядя Ваня» аннулировали спустя две недели после подачи.