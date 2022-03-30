Роспатент отказался регистрировать заявленные россиянами клоны мировых брендов

В России не будет официально зарегистрированных товарных знаков, которые копируют или подражают изображениям известных брендов.
Об этом сообщили в Роспатенте изданию «Подъём».
«Наличие ранее зарегистрированного тождественного или сходного товарного знака, известного в России, является препятствием к регистрации заявленного обозначения. Роспатент обязан публиковать в официальном бюллетене сведения обо всех поданных заявках. Подача заявки на товарный знак в Роспатент не предусматривает автоматическое предоставление правовой охраны поданному обозначению в качестве товарного знака», — пояснили в ведомстве.
Ранее в Роспатент было подано более 50 заявок на регистрацию известных международных брендов, в том числе Adidas, Apple, BMW, Chanel, Coca-Cola, Mastercard и «Макдоналдс».
В ведомстве отметили, что резонансные заявки часто отзываются по инициативе заявителя. К примеру, заявку на товарный знак «Дядя Ваня» аннулировали спустя две недели после подачи.
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