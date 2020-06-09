Роспотребнадзор дал рекомендации по снятию ограничений в регионах

Ведомство рекомендует регионам выдерживать не менее 14 дней при переходе от одного этапа снятия ограничений по коронавирусу к следующему.

Об этом на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет издание "РИА Новости".



"Должен пройти период инкубации, чтобы увидеть, есть какие-то осложнения эпидпроцесса или нет их. И только в этом случае – и субъекты это очень хорошо понимают – происходит переход этапа с одного на другой", – пояснила она.

Попова подчеркнула, что, несмотря на поэтапное снятие ограничений, масочный режим, мытье рук и дезинфекция поверхностей в помещениях должны сохраняться и "неукоснительно соблюдаться".



"Мы снимаем ограничения, но правила безопасной жизни вместе с коронавирусом остаются и они должны выполняться", – подчеркнула главный санитарный врач России.



Она констатировала, что, используя рекомендации ведомства, десять регионов страны сегодня готовы перейти к снятию ограничений, 41 субъект приступил к первому этапу, шесть – ко второму.



Попова также подчеркнула, что у людей старше 65 лет невысокий процент формирования иммунитета к коронавирусу, она призвала учитывать это и продолжать защищать людей старшего поколения.



Глава ведомства напомнила, что Роспотребнадзор совместно с бизнесом и профессиональными сообществами разработал 35 методических рекомендаций, которые определяют, "как нужно организовать работу в том или ином сегменте экономики, или спорта, или искусства для того, чтобы безопасно возвращаться к прежнему формату жизни".