Роспотребнадзор Карелии арестовал три партии рыбы и морепродуктов

За 9 месяцев с начала года Роспотребнадзор проверил 139 объектов у 75 предпринимателей.

За 9 месяцев с начала года Управление Роспотребнадзора Карелии проверило 139 объектов у 75 предпринимателей, которые занимались реализацией рыбной продукции.

Нарушения обязательных требований к продукции выявили на 2 объектах - там продавали рыбную продукцию с истёкшим сроком годности и нарушенными условиями хранения, а также без информации для потребителя.

Сотрудники Роспотребнадзора взяли 71 пробу продукции водных биоресурсов и направили на экспертизу.

По результатам экспертизы за 9 месяцев в образцах рыбной продукции нарушений не выявили, физико-химические показатели соответствовали требованиям законодательства.

Удельный вес несоответствующих проб по микробиологическим показателям составил 7,1%, что ниже показателя за аналогичный период прошлого года (11,1 %).

По итогам надзорных мероприятий был наложен арест на 3 партии рыбы и рыбной продукции массой 5 килограммов 100 граммов.

Россельхознадзор проводит процедуру привлечения виновных лиц к административной ответственности.

Управление продолжает контролировать качество и безопасность рыбы и морепродуктов, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.