Роспотребнадзор начнет проверку уровня радиации у берегов Белого моря в Карелии

Специалисты управления Роспотребнадзора по Карелии со 2 сентября начнут проверку уровня радиации в Беломорске, Кеми, а также возьмут пробы из акватории Белого моря.

"В связи с нагнетанием различными СМИ ситуации о повышенном радиационном фоне в республике, связанного со взрывом в Архангельской области, управлением принято решение об организации замеров мощности дозы гамма-излучения на открытой местности в городах Беломорск и Кемь, а также воды Белого моря со 2 сентября", – сообщили в Роспотребнадзоре агентсту ТАСС.

Ежедневные замеры радиационного фона ведутся центром гигиены и эпидемиологии в Карелии в пяти городах - Костомукше, Сегеже, Сортавале, Кондопоге и Петрозаводске. Превышения гамма-излучения на этих точках выявлено не было.



Итоги проверки гамма-излучения на севере Карелии будут опубликованы на сайте управления.

Ранее местные жители обнаружили увядание растительности и отсутствие птиц на островах Белого моря. Эти природные явления люди связывают с последствиями взрыва в Архангельской области. Власти отрицают факт радиационной угрозы.

Как утверждает одна из местных жительниц, на острове Як в Белом море обнаружилась "мертвая зона", на которой внезапно начали желтеть и увядать растения, исчезли ягоды; территорию покинули птицы. Об этом Ирина Кудряшова написала в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Общественный контроль. Г. Кемь", зафиксировавшая ситуацию на острове на камеру.

Восьмого августа на военном полигоне в окрестностях села Ненокса Архангельской области произошел взрыв, в результате которого погибли семь человек – пять сотрудников госкорпорации "Росатом" и два министерства обороны РФ. В тот же день автоматизированная система контроля радиационной и метеорологической обстановки зафиксировала повышение радиационного фона в городе Северодвинске, расположенном в 40 километрах от полигона. Российские власти и государственные телеканалы постарались не привлекать к трагедии на Белом море излишнего внимания, но это лишь способствовало появлению самых разных версий случившегося.