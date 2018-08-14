Роспотребнадзор рассказал, как защитить персональные данные

Россиянам следует бережно относиться к персональным данным и документам, предупреждает Роскомнадзор.

"Не следует отдавать в руки чужим людям паспорт, никогда никому не называть данные банковской карты: пин-код и СVV (трехзначный код на обратной стороне карты)", — сообщает со ссылкой на ведомство РИА Новости.

В ведомстве напомнили, что при получении СМС-уведомления о блокировке карты или списании денег перезванивать по указанному номеру не стоит. Нужно сходить в банк лично или проверить баланс через онлайн-банк. При заполнении анкет и опросных листов следует внимательно изучать их содержимое.

Россиянам также рекомендуется быть острожными при приобретении у людей, занимающихся квартирным сетевым маркетингом, продуктов и мелкой бытовой техники. Такие товары могут не соответствовать обязательным требованиям, а их цена может быть завышена в десятки раз.

Кроме того, Роспотребнадзор советует с осторожностью посещать бесплатные демонстрации косметологических услуг. "Продавцы таких товаров и услуг, услышав о недостатке денежных средств, убеждают граждан заключать кредитные договоры на крупные суммы. Документация по таким сделкам часто сложная и запутанная, напечатанная мелким шрифтом. Продавцы настойчивы и торопят с подписанием договора", — уточнили в ведомстве.