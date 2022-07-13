Роспотребнадзор сообщил, безопасно ли купаться в двух озерах Карелии

В Сегежском районе Роспотребнадзор провел анализы воды и почвы на местах отдыха у двух местных озер.

В Сегежском районе пробы воды и почвы были отобраны в местах отдыха у воды у озера Линдозеро в городе Сегежа (ориентировочное место — «новый пляж») и озера Глубокое Сярьгозеро («Пионерское»). Анализ производился по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, сообщает Роспотребнадзор.

Пробы почвы, отобранные в местах отдыха у озера Линдозеро в Сегеже и озера Глубокое Сярьгозеро соответствуют требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.

Пробы воды, отобранные там же, соответствуют требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим и паразитологическим показателям. По санитарно-химическим показателям присутствует превышение содержания железа, выяснили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что взятые в Песках пробы воды позволяют открыть официальный пляж в Петрозаводске.