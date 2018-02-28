11:36, 28 Февраля 2018
Роспотребнадзор в несколько раз сократил число плановых проверок бизнеса в Карелии
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Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия с 2012 по 2017 годы сократило число плановых проверок бизнеса в 3,4 раза.
Об этом сообщила уполномоченный по правам предпринимателей в Карелии Елена Гнетова со ссылкой на данные управления.
"Предприятия республики для осуществления контроля и надзора разделены по группам риска: к высокому риску отнесены 5,3% предприятий, к умеренному – около 25% и большинство отнесены к низкому риску, что означает уменьшение надзора за деятельностью таких предприятий", - приводит бизнес-омбудсмен пояснения Роспотребнадзора.
Уменьшилось количество не только плановых, но внеплановых проверок.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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