Россельхозбанк подвел итоги ипотечного кредитования в Республике Карелия

По итогам работы первого полугодия в 2020 году Санкт-Петербургский филиал РСХБ демонстрирует качественную положительную динамику по ключевым показателям деятельности в банковском секторе Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской и Вологодской областях, Республике Карелия.

Так, общий кредитный портфель филиала превысил отметку в 6 млрд. рублей, увеличив показатели с начала года более чем на 11,6 %, заключив более чем 1800 сделок.

В Республике Карелия, уверенные темпы роста продемонстрировала программа ипотечного кредита с льготной процентной ставкой для граждан Российской Федерации на строительство (приобретение) жилого помещения на сельских территориях – "Сельская ипотека". За период первого полугодия 2020 года выдано более 70 кредитов на сумму свыше 113 миллионов рублей. Рост объема продаж достигнут благодаря ряду преимуществ по ипотечным продуктам: наличию дистанционных сервисов, возможности выбора схемы погашения кредита (аннуитетная/дифференцированная), и подтверждения дохода по форме банка, досрочного погашения кредита без ограничений, специальных условий кредитования для молодых семей и при использовании материнского (семейного) капитала.

"Стоит отметить, что минувший период плодотворной работы, положительным образом отразился на показателях филиала. Это обусловлено запуском государственных программ льготного ипотечного кредитования, повышенный интерес населения к которым наблюдается во всех регионах страны", – прокомментировал заместитель директора Санкт-Петербургского филиала Иван Власенко.

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