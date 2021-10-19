Россельхозбанк выдал агропромышленному комплексу страны рекордную сумму

За 9 месяцев 2021 года Россельхозбанк предоставил агропромышленному комплексу 1,2 триллиона рублей кредитных средств, что стало рекордным объёмом за рассматриваемый период.

Из этой суммы 425,7 миллиарда рублей, или 35,3%, заемщики получили по льготной ставке. Объем льготного кредитования вырос на 31,8%, а его доля в выдачах — на 8% процентных пунктов.

За 9 месяцев 2021 года Россельхозбанк выдал крупному бизнесу 885,7 миллиарда рублей, среднему, малому и микробизнесу — 192,3 миллиарда рублей, что сопоставимо с показателями прошлого года. Наибольший прирост показали выдачи средств жителям сельских территорий — на 6,2% до 127 миллиардов рублей.

«Как опорный банк АПК и села мы гарантируем бесперебойное финансирование, чтобы у людей и бизнеса укреплялась уверенность в завтрашнем дне, и они могли достойно жить, воспитывать детей, начинать и развивать своё дело. Причем каждый третий кредитный рубль Россельхозбанк выдает по льготной ставке, что делает наши финансовые продукты доступными для самой широкой аудитории. Особое внимание — финансированию сезонных работ. Наша доля на рынке — 72%. А в ряде регионов Россельхозбанк остаётся единственной опорой аграриев в этом сегменте», — отметил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

Заёмные средства направляются как на инвестиционные цели (строительство, модернизация и реконструкция овощехранилищ и животноводческих комплексов, приобретение техники и животных), так и на пополнение оборотных средств. Увеличение объема финансирования во многом связано с повышением доступности кредитных средств для аграриев и упрощением рассмотрения и подачи заявки.

За 9 месяцев 2021 года Россельхозбанк выдал на проведение сезонных работ 427,4 млрд рублей (+23,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года), из которых 64% было предоставлено на льготных условиях.

С начала года банк усилил поддержку экспортно ориентированных компаний, выдав им 371,2 млрд рублей (+28,5% к аналогичному периоду 2020 года). Общее количество экспортно ориентированных компаний, сотрудничающих с банком, увеличилось на 10% и составило 1 431 юридических лиц/групп компаний.