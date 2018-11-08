11:39, 08 Ноября 2018
Россельхозбанк запустил акцию "Процентный листопад" по потребительским кредитам
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Россельхозбанк запустил акцию по потребительским кредитам без обеспечения сроком от 1 года.
Специальные условия акции позволяют оформить кредит по ставке от 10,7%* годовых зарплатным и "надежным" клиентам Банка, а также работникам бюджетной сферы и крупнейших предприятий РФ.
Для прочих категорий клиентов ставка составит от 12,7%* годовых, а для клиентов, предоставивших дополнительный документ о наличии в собственности объекта недвижимости либо транспортного средства − от 11,7%* годовых.
Акция "Процентный листопад" действует до 31 декабря 2018 года. Подробные условия специального предложения и кредитных продуктов представлены на сайте Банка.
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