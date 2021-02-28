Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Эксперты назвали самую высокооплачиваемую вакансию для пенсионеров 1
28.02.2021 20:40
В марте россиян вновь ожидает 4-дневная рабочая неделя 2
28.02.2021 18:40
Больше ни на кого не надеются: жители Петрозаводска вышли с лопатами на уборку снега (ВИДЕО) 26
Сегодня 06:55
Под Петрозаводском сгорел жилой дом – огонь до небес (ВИДЕО)
Сегодня 10:34
Еще две женщины умерли от коронавируса в Карелии
Сегодня 09:25
Пьяную женщину достали из-за руля автомобиля в городе горняков в Карелии 1
28.02.2021 17:28

Россельхознадзор не нашел трески в тресковых котлетах, сделанных в Карелии

Новости. Общество
12:04, 01 Марта 2021
фото: © freepik.com
Загрузка...

В Карелии изготовили котлеты из неизвестного сырья, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

В ходе мониторинга системы для электронной сертификации грузов управление Россельхознадзора по Карелии было установлено нарушение, допущенное уполномоченным лицом одного из предприятий Карелии.

Так, 6 января уполномоченный по работе с ФГИС "Меркурий" оформил ветеринарные сопроводительные документы на 4,8 кг котлет из трески, произведенные предприятием. При этом в составе сырья, из которого изготовлены котлеты, треска отсутствовала.

За нарушение требований Техрегламента в отношении уполномоченного лица предприятия составлен протокол об административном правонарушении.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Десятый регион
2021-03-01 14:57:39
Надо в сми показывать производителя и упаковку,а так получается как сплетни.
Неравнодушный
2021-03-01 13:51:07
Раньше, во времена мракобесия, треска была в котлетах, и ключ под ковриком оставляли, или подпирали дверь палкой. Сейчас научный прогресс всё кардинально изменил.
кир
2021-03-01 12:59:36
Честный состав. Фирма.
zanoza
2021-03-01 12:52:12
Ещё бы мясо в колбасе поискали :)
Беня
2021-03-01 16:23:04
zanoza, не делай нам грустно. :)
stranger
2021-03-01 12:51:57
В Карелияподобной, предпринимательподобюный, котлетаподобной трескаподобной... продолжать. Взгляд в будущее, магазин покупатель - взвести пожалуйста килограмм
еды; продавец - приносите взвесим.
Роман Белов
2021-03-01 12:24:42
что за предприятие? "героев" надо знать в лицо
Беня
2021-03-01 12:17:48
Вот! Уметь же ж надо. У них институты работают над прорывными пищевыми технологиями в преддверии грядущего планетарного голода. ночами не спят, все думают как сделать мясо не низ мяса, не нагревая глобальное потепление. А тут на тебе - смекалистые товарищи сделали рыбу не из рыбы. Это прорывная технология. патентовать! немедленно патентовать!!! :)
врунофф
2021-03-01 12:13:13
Из иван чая ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.02.2021, 17:00
"К сожалению, придется проститься с Карелией"
27.02.2021, 14:18
Стали известны планы застройки и обустройства шести участков Петрозаводска
23.02.2021, 14:53
Мороз не остановил: в Петрозаводске прошла встреча жителей с депутатом Заксобрания от КПРФ Евгением Ульяновым (ФОТО)
24.02.2021, 16:50
Как в центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
22.02.2021, 12:48
"Очередной бред!": водители Петрозаводска возмущены решением мэрии запретить левый поворот с Пушкинской на Карла Маркса
28.02.2021, 15:31
Учитель, которого в Карелии отстранили от работы за нанесение побоев ученикам, прошел детектор лжи на Первом канале

Чтиво

25.02.2021 09:21
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 9
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»