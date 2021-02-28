Россельхознадзор не нашел трески в тресковых котлетах, сделанных в Карелии

В Карелии изготовили котлеты из неизвестного сырья, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

В ходе мониторинга системы для электронной сертификации грузов управление Россельхознадзора по Карелии было установлено нарушение, допущенное уполномоченным лицом одного из предприятий Карелии.

Так, 6 января уполномоченный по работе с ФГИС "Меркурий" оформил ветеринарные сопроводительные документы на 4,8 кг котлет из трески, произведенные предприятием. При этом в составе сырья, из которого изготовлены котлеты, треска отсутствовала.

За нарушение требований Техрегламента в отношении уполномоченного лица предприятия составлен протокол об административном правонарушении.