Россельхознадзор оштрафовал в Карелии 76 предприятий аквакультуры

Проверки ведомства выявили многочисленные нарушения ветеринарных правил и требований к безопасности продукции и биологическим отходам.

Ни на одном предприятии Карелии, занимающимся аквакультурой, не разработана и не внедрена процедура производственного контроля безопасности выпускаемой продукции, основанная на принципах международной системы ХАССП. К такому выводу пришли в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора по итогам прошлогодних проверок карельских рыбоводов.

Всего в 2021 году в Карелии были проведены 84 плановые выездные проверки. Как сообщили в управлении, у 39 предприятий были выявлены нарушения ветеринарных правил содержания рыб, 16 предприятий допустили нарушения правил оформления ветеринарных сопроводительных документов и производственных сертификатов на перемещаемый товар и биологические отходы. Кроме того, в 23 предприятиях обнаружены нарушения правил перемещения, хранения, переработки и утилизации отходов.

«Наиболее типичные нарушения — отсутствие в хозяйствах емкостей для биологических отходов с надписью „умеренно опасные биоотходы“, перемещение таких отходов без ветеринарных сопроводительных документов, отсутствие замков в помещениях для хранения отходов, нарушение режимов и сроков хранения биологических отходов при определенных температурах», — пояснили в Россельхознадзоре.

В 13 хозяйствах проверки выявили нарушения технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016). По словам представителей контролирующего ведомства, хозяйствующими субъектами не в полном объеме осуществлялось подтверждение безопасности выпускаемой в оборот пищевой продукции и не обеспечивалось проведение обязательных лабораторных исследований образцов производимой продукции по паразитологическим, химико-токсикологическим показателям.

По всем нарушениям приняты меры административного воздействия. 76 юридических и должностных лиц привлечены к ответственности с назначением штрафов общей суммой 301 тысяч рублей, вынесено 39 предупреждений.