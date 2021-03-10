"Россети" нарастили долю отечественных поставщиков в закупках до 92,1%

Это выше целевого ориентира на 2020 год, установленного корпоративным планом импортозамещения – 88%.
В 2013 году, когда была создана группа компаний "Россети", ситуация отличалась кардинально: всего 60% оборудования и материалов, применяемых в сетевом комплексе, было выпущено в России.
ТОП-3 позиций оборудования по объёму закупок в денежном выражении в 2020 году:
1. Трансформаторы, автотрансформаторы 110 (35) кВ и выше;
2. Элегазовые комплектные распределительные устройства (КРУЭ) 110-220 кВ;
3. Релейная защита и автоматика (РЗА).
Импортозамещение нацелено на решение нескольких задач:
•Обеспечение технологической безопасности сетевых объектов;
•Содействие развитию отечественной промышленности;
•Стимулирование развития отраслевой инновационной инфраструктуры;
•Повышение уровня локализации производства передовой электротехнической продукции.
Примеры отечественных высокотехнологичных решений последних лет:
•Высоковольтные кабели на сверхвысокое напряжение до 550 кВ;
•Вводы с твердой изоляцией (в т.ч. устойчивые к атмосферной влаге);
•Оптические трансформаторы тока и напряжения;
•Надёжное, экологичное и пожаробезопасное элегазовое оборудование (трансформаторы, выключатели).
Важные направления работы связаны с совершенствованием нормативной базы и содействием развитию конкурентного потенциала российских производителей, в т.ч. путем поддержки продвижения отечественных технологий и услуг на зарубежных рынках. В 2020 году "Россети" создали и актуализировали девять стандартов, регламентирующих технические требования к электротехническому оборудованию. Начаты крупные проекты по замещению иностранного программного обеспечения.
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