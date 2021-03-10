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"Россети" нарастили долю отечественных поставщиков в закупках до 92,1%

Новости. Общество
15:43, 11 Марта 2021
фото: © Россети
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Это выше целевого ориентира на 2020 год, установленного корпоративным планом импортозамещения – 88%.

В 2013 году, когда была создана группа компаний "Россети", ситуация отличалась кардинально: всего 60% оборудования и материалов, применяемых в сетевом комплексе, было выпущено в России.

ТОП-3 позиций оборудования по объёму закупок в денежном выражении в 2020 году:

1. Трансформаторы, автотрансформаторы 110 (35) кВ и выше;

2. Элегазовые комплектные распределительные устройства (КРУЭ) 110-220 кВ;

3. Релейная защита и автоматика (РЗА).

Импортозамещение нацелено на решение нескольких задач:

•Обеспечение технологической безопасности сетевых объектов;

•Содействие развитию отечественной промышленности;

•Стимулирование развития отраслевой инновационной инфраструктуры;

•Повышение уровня локализации производства передовой электротехнической продукции.

Примеры отечественных высокотехнологичных решений последних лет:

•Высоковольтные кабели на сверхвысокое напряжение до 550 кВ;

•Вводы с твердой изоляцией (в т.ч. устойчивые к атмосферной влаге);

•Оптические трансформаторы тока и напряжения;

•Надёжное, экологичное и пожаробезопасное элегазовое оборудование (трансформаторы, выключатели).

Важные направления работы связаны с совершенствованием нормативной базы и содействием развитию конкурентного потенциала российских производителей, в т.ч. путем поддержки продвижения отечественных технологий и услуг на зарубежных рынках. В 2020 году "Россети" создали и актуализировали девять стандартов, регламентирующих технические требования к электротехническому оборудованию. Начаты крупные проекты по замещению иностранного программного обеспечения.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-03-11 16:12:03
Не вижу высокотехнологичного оборудования : айфоноф и аймаков. Да! продукцию Теслы не видно шото... Электрики, блин дырявый, без электромобиля - сапожники без сапог :)
Все какая-то фигня в списке - трансформатор тока, еще и отпический, табличка "кабелей руками не трогать" и "не влезай убьет", сами эти кабеля, которых не трогать... Кому все это нужно?
:) :) :)
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