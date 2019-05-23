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Новости. Экономика
10:30, 23 Мая 2019

"Россети" обработали свыше двух тысяч заявок на портале "Светлая страна"

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Более двух тысяч заявлений, поданных жителями России через портал "Светлая страна", обработали энергетики группы компаний "Россети".

Ресурс позволяет оперативно связаться с поставщиком электрической энергии в режиме онлайн.

Портал "Светлая страна", в пилотном режиме запущенный "Россетями" в работу менее года назад в двух субъектах РФ – Калужской и Тверской областях, сегодня регистрирует заявки потребителей уже в 65 регионах страны.

Пока сервисом пользуются около шести тысяч человек, однако создатели площадки обращают внимание на ежемесячное увеличение динамики регистрации новых посетителей.

"Несмотря на то, что сайт пока функционирует в тестовом режиме, наблюдается рост активности пользователей, все чаще предпочитающих заявить о проблеме с электроснабжением посредством личного кабинета клиента. Если раньше для этих целей больше использовали call-центр, то теперь связаться с "Россетями" стало гораздо проще, причем находясь в любой точке России", - отмечают в пресс-службе компании.

На портале можно оставить сообщение, касающееся перебоев электроснабжения, низкого качества поставляемой электроэнергии, дефектов установленного электрооборудования. Максимум через 8 дней с момента размещения сообщения проблема будет решена, либо будет предоставлен ответ с указанием жестких сроков ее решения. Регистрация в личном кабинете на Портале Светлаястрана.рф занимает не более двух минут.

Разумеется, с развитием портала "Светлая страна" другие способы связи не исчезнут – в дочерних компаниях группы продолжают работать "горячие линии", обратиться в компанию можно по официальному электронному адресу, написать письмо по почте или прийти в Центр обслуживания клиентов. Кроме того, у всех ДЗО холдинга работают официальные представительства в социальных сетях, где также можно сообщить о проблеме.

"В своей работе мы стараемся быть максимально открытыми, используя самые разные каналы связи. Портал "Светлая страна" создан для того, чтобы упростить коммуникацию с клиентом, которому теперь не требуется дополнительно выяснять, кто занимается обслуживанием того или иного электрооборудования. Достаточно указать адрес, где наблюдаются неисправности, и контактные данные заявителя. Обо всем остальном позаботятся "Россети", - отметили в холдинге.

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