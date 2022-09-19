«Россети Северо-Запад» обеспечили электроснабжение доплеровского метеолокатора на севере Карелии

Грозы, шквалистый ветер, снегопады и ледяные дожди – стихию локатор «чувствует» за 250 километров.

Информация с радаров доступна на картах осадков в интернете — её используют аэропорты, экстренные службы и энергетики, чтобы подготовиться к непогоде.

В Карелии два таких локатора. Один работает в столице республики — Петрозаводске, второй построили в посёлке Калевала. Карельский филиал «Россети Северо-Запад» подключил его к электросетям.