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«Россети Северо-Запад» запускают флешмоб в память о героях Великой Отечественной войны

Новости. Общество
13:17, 21 Апреля 2021
фото: © Россети
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В каждом городе, деревне или поселке есть улицы, названные в честь тех, кто сражался за нашу Родину.

Давайте расскажем о них, чтобы победителей знала вся страна!

Делайте селфи с названиями улиц, которые носят имена героев. Напишите про их подвиг.

Табличка с названием улицы должна быть хорошо видна.

Выкладывайте свои фото в соцсетях с хештегом #УлицаНашегоГероя. Отмечайте ваши регионы и компанию «Россети Северо-Запад». Лучшие рассказы опубликуем в наших аккаунтах!

На фото электромонтер Псковского филиала Сергей Андреев на улице Шестака. Константин Шестак участвовал в освобождении Пскова в июле 1944 года. Полк под его командованием первым ворвался в город и форсировал реку Великая. Его именем названа улица в историческом районе Завеличье.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-04-21 15:02:30
Начать надо с разваливающейся Галереи Героям Советского Союза в ПТЗ, пусть все полюбуются как у нас помнят героев, проливавших кровь за страну.
Гость
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