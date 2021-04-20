«Россети Северо-Запад» запускают флешмоб в память о героях Великой Отечественной войны

В каждом городе, деревне или поселке есть улицы, названные в честь тех, кто сражался за нашу Родину.

Давайте расскажем о них, чтобы победителей знала вся страна!

Делайте селфи с названиями улиц, которые носят имена героев. Напишите про их подвиг.



Табличка с названием улицы должна быть хорошо видна.



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На фото электромонтер Псковского филиала Сергей Андреев на улице Шестака. Константин Шестак участвовал в освобождении Пскова в июле 1944 года. Полк под его командованием первым ворвался в город и форсировал реку Великая. Его именем названа улица в историческом районе Завеличье.