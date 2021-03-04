Бывший финский президент провела телефонные переговоры со спикером Совета Федерации.

Россия готова предоставить Финляндии технологии для производства вакцины против коронавируса. Как сообщили в Совете Федерации, эта тема обсуждалась во время телефонного разговора спикера верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко с бывшим финским президентом Тарьей Халонен. Экс-президент Финляндии пообещала донести эту информации до руководства страны и ее профильных ведомств.

По словам Валентины Матвиенко, в мире не должно быть искусственных преград и политизации в области поставок и распространения вакцин и медикаментов, когда речь идет о жизни и здоровье людей. Собеседники отметили, что необходимо создать условия для справедливого распределения вакцин среди населения разных стран.

Экс-президент Финляндии подтвердила факт состоявшегося разговора. Как уточнила финская телекомпания MTV, Халонен связывалась с Матвиенко по просьбе Всемирной организации здравоохранения. Бывший финский президент Финляндии входит в европейскую рабочую группу ВОЗ по борьбе с коронавирусной инфекцией.