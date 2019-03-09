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Новости. Общество
10:13, 09 Марта 2019
фото: pixabay.com

Россия готовит замену зарубежным авиационным двигателям

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В России скоро появится отечественный малоразмерный турбовальный двигатель (ТВД) ВК-800, который призван заменить зарубежные аналоги и снизить зависимость от иностранных производителей.

По словам ведущего конструктора проекта Виталия Логинова, новый двигатель разрабатывается на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА, Екатеринбург) и в "ОДК-Климов" (Санкт-Петербург), а в 2020 году планируется провести сертификацию первого самолета, оснащенного ВК-800, сообщает РИА Новости.

Серийное производство ВК-800 будет развернуто сразу же после получения сертификата. Сборкой двигателя займется научно-производственный центр "Лопатки. Компрессоры. Турбины" под Волоколамском в Московской области.

Двигателями ВК-800 планируется оснащать легкие многоцелевые вертолеты "Ансат", Ка-226, Ка-126 Ми-54, а также другие отечественные винтокрылые машины, на которых используются зарубежные устройства. Например, на "Ансате" устанавливаются американские РW-207K, а на Ка-226 – британские Rolls-Royce и французские Safran Helicopter Engines.

По словам заслуженного летчика Российской Федерации Владимира Попова, новый двигатель исправит "печальную ситуацию", сложившуюся в России в 1990-х, когда страна практически лишилась собственных двигателей для авиационной техники легкого класса. Кроме того, отмечает Попов, западные санкции против России только придадут импульс развитию производства и импортозамещению.

Причем появление нового отечественного двигателя станет стимулом для развития малой авиации и внутрирегиональных перевозок в России, а также естественным образом снимет ограничения, которые испытывают производители авиационной техники из-за зависимости от зарубежной продукции.

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