Россия начала экспорт лекарства для лечения COVID-19

Россия начала экспорт препарата "Авифавир" для лечения коронавируса в Белоруссию.

Российский фонд прямых инвестиций, суверенный фонд РФ и группа компаний "ХимРар" объявляют о производстве в июне первых 100 тысяч курсов российского препарата против коронавируса, сообщается на сайте РФПИ.

Поставки препарата в июне были осуществлены в 35 регионов по всей России, а также в Республику Беларусь. В ближайшее время поставки "Авифавира" также будут осуществлены в Республику Казахстан, о чем уже достигнуты договоренности.

Препарат 29 мая получил регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество "Фавипиравир", а 3 июня был включен в последнюю, 7-ю версию перечня методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. "Авифавир" доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса.

Отмечается существенный спрос на препарат из-за рубежа. В частности, ведутся переговоры о поставках в ряд государств Латинской Америки. Также заинтересованность в выражают страны СНГ и Ближнего Востока.