Россия планирует победить "диктат доллара" с помощью золота, считают немцы

Россия наращивает золотовалютные резервы для защиты от "диктата доллара", пишет немецкая газета Die Welt.

По информации газеты, Россия занимает пятое место в мире по величине золотых резервов — на долю страны приходится 17% мировых запасов золота. "У Путина есть стратегический план. Российский президент покупает золото, потому что доллар используется как оружие против России", - заявил политолог Джеймс Рикардс. По его словам, золото - это "идеальный вариант для защиты от долларовых санкций", цитирует политолога "Ъ".

Die Welt напоминает, россияне сократили вложения в гособлигаций США. В связи с этим газета допускает, что "Владимир Путин откажется от доллара, чтобы вооружить российскую экономику против новых санкций".

Как пишет "Ъ", о том, что Россия резко увеличила закупки золота накануне новых санкций, ранее сообщило Bloomberg. На соответствующий шаг Москва идет в преддверии новых санкций США, которые вступят в силу 27 августа. Как считают аналитики агентства, Россия хочет сократить свою зависимость от американской экономики.