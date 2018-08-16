Россия потратит на восстановление купола Капитолия в Гаване 642 млн

Управделами президента выбрало компанию, которая будет вести восстановительные работы золотого покрытия Национального Капитолия в кубинской Гаване.

Как пишет РБК, соответствующая информация размещена на портале госзакупок. Согласно документам, это была закупка у единственного исполнителя.

Начальная и максимальная цена контракта — около 642,5 млн руб., которые будут выплачены из федерального бюджета. Планируется, что работы должны начаться в августе 2018-го года и закончиться — в декабре 2019-го.

Кто именно станет исполнителем работ, не называется. РБК не удалось дозвониться до ответственного за контракт сотрудника администрации президента Валерия Пакуро. В "Госзагрансобственности" не смогли сообщить РБК, кто выбран подрядчиком работ.

В мае прошлого года стало известно, что Управделами объявило конкурс на выполнение проектных работ по восстановлению купола, тогда сообщалось, что максимальная цена контракта на создание проекта составит 20 млн руб. Однако в июне того же года проведение закупки было отменено. Новая закупка на выполнение проектных работ была объявлена в августе 2017-го года — с максимальной ценой контракта более 15 млн. руб. Это была также закупка у единственного поставщика услуг — ООО "Зарубежпроект".

В четверг, 16 августа, Управделами также объявило закупку у единственного поставщика услуг по выполнению строительного контроля за восстановлением купола Капитолия. Оплата этих работ составил почти 11 млн руб., контроль должен вестись с августа 2018 года по октябрь 2019-го. Подрядчик, который будет отвечать за надзор за работами, также не называется.