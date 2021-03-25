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Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение с новыми странами

Новости. Общество
20:40, 26 Марта 2021
фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
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Россия с 1 апреля возобновляет авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой.

Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ, передает РИА Новости.

Согласно сообщению, вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба.

"По итогам состоявшегося обсуждения, с учетом эпидобстановки в отдельных странах и по согласованию с председателем правительства Михаилом Мишустиным принято решение о возобновлении на взаимной основе с 1 апреля 2021 года регулярного международного авиасообщения с Венесуэлой (Москва-Каракас два раза в неделю), Сирией (Москва-Дамаск один раз в неделю), Таджикистаном (Москва-Душанбе один раз в неделю), Узбекистаном (Москва-Ташкент один раз в неделю) и Шри-Ланкой (Москва-Коломбо один раз в неделю)", - говорится в сообщении.

Также с 1 апреля по согласованию с авиационными властями Германии будет возобновлено регулярное авиасообщение по маршрутам Франкфурт-на-Майне – Москва – Франкфурт-на-Майне – пять раз в неделю, Франкфурт-на-Майне –Санкт-Петербург – Франкфурт-на-Майне – три раза в неделю, Москва – Берлин – Москва – пять раз в неделю и Москва – Франкфурт-на-Майне – Москва – три раза в неделю.

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