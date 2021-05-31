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Россия возобновит авиасообщение еще с восемью странами

Новости. Общество
10:55, 01 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

С 10 июня Россия не только возобновит авиасообщение с восемью государствами, но и увеличит число регулярных рейсов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет и Сербию.

С 10 июня самолеты из России начнут летать в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватию, а также в Албанию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Так, будут восстановлены регулярные рейсы в Австрию (Москва — Вена два раза в неделю); Венгрию (Москва — Будапешт два раза в неделю); Ливан (Москва — Бейрут один раз в неделю); Люксембург (Москва — Люксембург один раз в неделю); Маврикий (Москва — Порт-Луи два раза в неделю); Марокко (Москва — Рабат два раза в неделю); Хорватия (Москва — Загреб два раза в неделю).

Кроме того, с 10 июня будет возобновлено чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва — Тирана один раз в неделю.

Также Россия увеличивает число регулярных рейсов в неделю в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан и Таджикистан, а также в Египет и Сербию.

На данный момент международные рейсы из РФ возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Казахстан, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Кубу, Сейшелы.

С 25 мая Россия возобновила авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией.

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