Россия возобновляет полеты в Финляндию

Россия решила возобновить полеты в четыре страны – с 27 января разрешены рейсы во Вьетнам, Индию, Катар и соседнюю Финляндию

Власти России решили возобновить авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Авиасообщение возобновится с 27 января, сообщает РБК.



По информации издания, решение принято исходя из эпидемиологической обстановки в этих странах.



В сообщении говорится, что с 27 января разрешаются рейсы по следующим направлениям:



Москва - Ханой, два раза в неделю;

Москва - Дели, два раза в неделю;

Москва - Хельсинки, два раза в неделю;

Санкт-Петербург - Хельсинки, два раза в неделю;

Москва - Доха, три раза в неделю.



Кроме того, Россия увеличит число регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва - Каир с трех до пяти раз в неделю.



В то же время некоторые из этих стран разрешили въезд лишь для некоторых категорий россиян.

К примеру, в Финляндию до 9 февраля попасть можно лишь при наличии близкого родственника - финского гражданина и при возникновении неотложных семейных обстоятельств. Въезд также разрешен для владельцев недвижимости, которым нужно провести неотложный ремонт. Индия, в свою очередь, с октября разрешила въезд всем категориям иностранцев, кроме туристов.

