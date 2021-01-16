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Россия возобновляет полеты в Финляндию

Новости. Общество
20:40, 16 Января 2021
фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Россия решила возобновить полеты в четыре страны – с 27 января разрешены рейсы во Вьетнам, Индию, Катар и соседнюю Финляндию

Власти России решили возобновить авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Авиасообщение возобновится с 27 января, сообщает РБК.

По информации издания, решение принято исходя из эпидемиологической обстановки в этих странах.

В сообщении говорится, что с 27 января разрешаются рейсы по следующим направлениям:

Москва - Ханой, два раза в неделю;
Москва - Дели, два раза в неделю;
Москва - Хельсинки, два раза в неделю;
Санкт-Петербург - Хельсинки, два раза в неделю;
Москва - Доха, три раза в неделю.

Кроме того, Россия увеличит число регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва - Каир с трех до пяти раз в неделю.

В то же время некоторые из этих стран разрешили въезд лишь для некоторых категорий россиян.

К примеру, в Финляндию до 9 февраля попасть можно лишь при наличии близкого родственника - финского гражданина и при возникновении неотложных семейных обстоятельств. Въезд также разрешен для владельцев недвижимости, которым нужно провести неотложный ремонт. Индия, в свою очередь, с октября разрешила въезд всем категориям иностранцев, кроме туристов.

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Комментарии

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кир
2021-01-16 21:36:17
Нечего шастать в недружественную страну.
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