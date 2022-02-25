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Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран

Новости. Общество
16:22, 28 Февраля 2022
фото: © Global Look Press

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Россия запретила использовать свое воздушное пространство для авиакомпаний из 36 стран.

Россия запретила использовать свое воздушное пространство авиакомпаниям из стран, закрывших небо из-за санкций, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

«В соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств», — говорится в сообщении.

Как уточняется, ограничения коснутся авиаперевозчиков следующих стран: Австрия, Албания, Ангилья, Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания (+Гренландия, Фарерские острова, Территориальное море), Джерси, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.

Полеты из этих стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

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Комментарии

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