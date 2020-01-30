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Россия закрывает границу с Китаем

Новости. Политика
20:40, 30 Января 2020
фото: © Евгений Епанчинцев/ТАСС, архив
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Российские власти приостанавливают оформление электронных виз для китайских туристов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал 30 января подписал распоряжение федерального правительства о временном ограничении движения на пунктах пропуска на российско-китайской границе. Как говорится в тексте правительственного распоряжения, российские власти пошли на такие меры "в целях предупреждения проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции" из Китайской Народной Республики.

Кроме того, министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам страны воздержаться от всех поездок в Китай и объявило о приостановке оформления электронных виз для китайских туристов. "С 30 января для граждан Китайской Народной Республики временно приостанавливается оформление электронных виз для въезда в Российскую Федерацию через пограничные пункты пропуска, расположенные на территории Дальнего Востока, Калининградской области, а также через воздушные, морские, автомобильные и пешеходные пункты пропуска, расположенные на территориях г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области", - отметили в российском МИДе.  

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