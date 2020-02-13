Россиян хотят штрафовать за шум в дневное время

Нарушителям тишины могут грозить штрафы от 500 рублей до 40 тысяч рублей.

В Совете Федерации обсудили предложение регионов добавить в проект КоАП статью о нарушении тишины и покоя граждан в дневное время. Соответствующее предложение комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству в ближайшее время направит в Минюст, пишут "Известия".



В случае принятия поправки будет запрещено проводить ремонт в многоквартирных домах с 13.00 до 15.00, с 19.00 и до 9.00, а также в воскресенье и нерабочие праздники. Норма будет распространяться только на объекты, введенные в эксплуатацию более полутора лет назад. Физлицам, нарушившим закон, будет грозить предупреждение или административный штраф от 500 до 3 тысяч рублей, должностным лицам – от 10 до 20 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – от 10 до 25 тысяч рублей и юридическим лицам – от 20 до 40 тысяч рублей.

В Минюсте сообщили, что знают о предлагаемой поправке и уже работают над ней.

Внесение поправки в проект КоАП поможет обеспечить права семей с детьми на спокойную жизнь в своем доме в дневное время, считает член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева.

"Как известно, резкие звуки опасны для психики детей. Если некоторые люди этого не понимают и неуважительно относятся к окружающим, государство должно вмешаться, в том числе используя механизмы административного кодекса", – заявила сенатор.

Поправку о тишине в дневное время в целом поддержали и в экспертном сообществе. Однако специалисты считают, что из-за большого количества жалоб могут возникнуть проблемы с ее правоприменением.

Действующая редакция КоАП насчитывает более 1,7 тыс. составов административных правонарушений. За 17 лет его работы принят 621 федеральный закон, в кодекс было внесено более 4,8 тыс. изменений. При этом зачастую они не носят системный характер, что приводит к противоречиям и пробелам в законодательстве. В связи с этим в 2019 году была создана рабочая группа по подготовке проекта принципиально нового КоАП. В работу активно включились регионы, от которых поступило более 400 предложений, но только 66 из них направят в Минюст.