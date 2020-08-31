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Россиян предупредили о суровой зиме

Новости. Общество
19:10, 31 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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Климатолог считает, что грядущая зима с высокой вероятностью окажется суровой.

Первые морозы могут прийти уже в начале ноября, рассказала URA.RU метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова.

"Где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето. Морозы окажутся серьезными, но не думаю, что они продлятся всю зиму. Судя по долгим дождям, будут и оттепели. Средняя дата начала зимы у нас всегда 7 ноября, но в последнее десятилетие она начиналась позже. Я думаю, в этом году в ноябре зима уже начнется", – предполагает Пестрякова.

Климатолог подчеркнула, что предварительно Гидрометцентр также заявляет о сильных морозах будущей зимой. Прохладной будет и осень. Жара продлится только первые несколько дней, после чего начнется постепенное похолодание, говорит Пестрякова. Эксперт подчеркнула, что уже в сентябре должен выйти более точный прогноз Гидрометцентра.

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Комментарии

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ники
2020-08-31 20:32:38
....и голодной и нищей тоже .
Ткачев
2020-08-31 19:27:32
Не все доживут до Нового Года. А некоторые не смогут его пережить. Аминь.
Неравнодушный
2020-08-31 19:14:10
Проверенные временем народные приметы гораздо точнее выкладок климатологов.
Гость
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