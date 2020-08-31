Россиян предупредили о суровой зиме

Климатолог считает, что грядущая зима с высокой вероятностью окажется суровой.

Первые морозы могут прийти уже в начале ноября, рассказала URA.RU метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова.

"Где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето. Морозы окажутся серьезными, но не думаю, что они продлятся всю зиму. Судя по долгим дождям, будут и оттепели. Средняя дата начала зимы у нас всегда 7 ноября, но в последнее десятилетие она начиналась позже. Я думаю, в этом году в ноябре зима уже начнется", – предполагает Пестрякова.

Климатолог подчеркнула, что предварительно Гидрометцентр также заявляет о сильных морозах будущей зимой. Прохладной будет и осень. Жара продлится только первые несколько дней, после чего начнется постепенное похолодание, говорит Пестрякова. Эксперт подчеркнула, что уже в сентябре должен выйти более точный прогноз Гидрометцентра.