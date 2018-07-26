Россиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центров

Критерии выдачи аккредитации, которую предлагают ввести депутаты, таковы, что ни один из действующих визовых центров ее получить не сможет.

Введение обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами (ВЦ) на территории России, может привести к их закрытию и появлению огромных очередей в консульствах, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Сегодня в России работают шесть компаний, управляющих визовыми сервисными центрами под брендами VFS Global, GVCW - СВЦ Греции, VMS - Италия, BLS - Испания, Индия, TLS - Великобритания, Швейцария, Бельгия, Pony Express. Сведения о каждой содержатся в госреестре юридических лиц и опубликованы в открытых источниках", - сказала Тюрина.

По ее словам, предложение о внесении изменений в ФЗ-114 "О порядке выезда и въезда в РФ" поступило на прошлой неделе от депутатов "Единой России". Поправки предполагают возложение на МИД России функции по обязательной аккредитации всех компаний, оказывающих россиянам посреднические услуги при оформлении виз.

Как пишет "Интерфакс", для получения аккредитации будет необходимо наличие у оператора филиалов (представительств) не менее чем в 20 субъектах РФ, а максимальная доля иностранного участия в уставном капитале не должна превышать 20%. Также обязательно наличие у заявителя технических средств для обработки конфиденциальной информации (в том числе биометрических персональных данных), сертифицированных в соответствии с законодательством РФ. Кроме того, требуется не менее чем трехлетний опыт работы в сфере сбора и обработки документов для получения визы от имени дипломатических миссий и консульских представительств.

"Критерии выдачи аккредитации сейчас таковы, что ни один из действующих операторов ВЦ получить ее не сможет. Как минимум, по одному пункту - доля иностранного участия в уставном капитале - ни одна из них не пройдет предлагаемую аккредитацию МИД. Всем иностранным дипмиссиям в России придется либо срочно менять сервис-провайдеров, либо приостанавливать деятельность визовых центров", - отметила Тюрина.

По ее словам, ни одна российская фирма в принципе не сможет соответствовать всем требованиям законопроекта. "Допустим, в качестве временного решения компания-держатель контракта с дипмиссией могла бы передать оперативное управление СВЦ, включая сбор персональных данных заявителей, некому субподрядчику - российскому юрлицу. Допустим, за короткое время это юрлицо могло бы открыть 20 филиалов в разных городах и получить необходимые сертификаты соответствия закону 152-ФЗ, что уже из области фантастики. Но откуда у этого юрлица вдруг возьмется трехлетний опыт работы в сфере оказания визовых услуг?", - сказала Тюрина.

Она подчеркнула, что предложенные депутатами поправки в случае их принятия поставят в патовую ситуацию не только сервис-провайдеров визовых центров, но и иностранных дипломатов.

"Посольствам и консульствам будет проще закрыть визовые центры в России, чем найти подрядчиков, отвечающих новым требованиям закона. А визы будут оформлять по старинке - в собственном визовом отделе, часто единственном на всю огромную страну. А значит, и туристы, и туроператоры рискуют вернуться к практике начала "нулевых", когда получение виз всякий раз становилось незабываемым квестом", - заключила Тюрина.

В РСТ отмечают, что управляющие российскими СВЦ за рубежом компании никаких дополнительных аккредитаций не получают. "Так же, как и в случае с иностранными СВЦ в России, их работа регламентируется условиями контрактов с посольствами РФ в каждой стране и общими требованиями национальных законодательств к хозяйствующим субъектам. Если закон будет принят в одностороннем порядке, то мы, скорее всего, получим "зеркальный ответ": российские визовые центры за рубежом будут поставлены перед такими же непреодолимыми барьерами дополнительных сертификаций и согласований", - сказала пресс-секретарь объединения.