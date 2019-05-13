Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре.

Об этом сообщили РИА Новости в Роструде.

Второе, третье и четвертое ноября будут нерабочими по случаю Дня народного единства.

В ведомстве отметили, что по случаю празднования Дня России выходным будет только один день — 12 июня (среда).