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Россиянам объяснили, что делать при ограничениях в зарубежных браузерах

Новости. Общество
22:00, 12 Октября 2022
фото: © Phovoir / shutterstock

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Эксперт Бевза объяснил, что делать, если браузеры Safari или Chrome перестанут отображать сайты из России.

Популярные браузеры, такие как Safari и Chrome, гипотетически могут перестать отображать сайты из России, однако существуют пути обхода ограничения. Об этом «Известиям» 12 октября рассказал эксперт в сфере информационных технологий Дмитрий Бевза.

«Речь, причем пока гипотетически, идет не о том, что популярные браузеры могут перестать открывать все российские сайты, а лишь подписанные SSL-сертификатом от Национального удостоверяющего центра Минцифры России. Пока речь идет о небольшом количестве сайтов. Я, например, только на один такой заходил — это был сайт Сбера», — пояснил он.

Как отметил специалист, можно принудительно заставить браузер показывать сайт и без «одобренного» SSL-сертификата, однако в этом случае соединение будет не HTTPS (безопасным), а HTTP (небезопасным).

«Разумеется, для важных сайтов, типа банка, это не подходит, поэтому я просто поставил „Яндекс.Браузер“ для тех российских сайтов, которые хотят от моего браузера российский сертификат. В остальном пользуюсь Chrome и Safari», — поделился Бевза личным опытом.

«А еще можно пользоваться мобильными приложениями, для тех ресурсов, у которых они есть. Там сертификат уже установлен», — добавил IT-эксперт.

Накануне о том, что популярные иностранные браузеры могут перестать открывать российские сайты «Известиям» рассказал источник в одной из IT-компаний. По его словам, такие примеры за пределами России уже были: в Казахстане в 2019 году жителей обязали установить национальные сертификаты безопасности на устройства. После этого Google, Mozilla и Apple внесли национальный сертификат в список отозванных — и через два месяца его внедрение в Казахстане прекратилось.

В Минцифры рекомендовали использовать браузеры, которые поддерживают работу российских сертификатов («Яндекс.Браузер» или «Атом»), чтобы обеспечить доступ ко всем важным ресурсам, онлайн-сервисам и интернет-банкингу.

Проблема с сертификатами началась на фоне антироссийской санкционной кампании. До этого российские сайты использовали сертификаты, выданные иностранными удостоверяющими центрами. Но в начале марта эти центры отозвали их у многих российских ресурсов.

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