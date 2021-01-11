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Россиянам посоветовали правильный способ накопления денег

Новости. Общество
20:40, 11 Января 2021
фото: © REUTERS/Ilya Naymushin
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Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль, как следует обращаться с деньгами в новом году.

Наиболее правильным способом сохранить и приумножить свои сбережения в текущем году будет вкладывать средства в валюту или недвижимость, но не стоит забывать и о паевых инвестиционный фондах (ПИФ) и срочных депозитах, рассказала РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

"Сохранить свои средства можно, продолжая формировать портфель валют, держа часть средств в рублях, а часть в иностранной валюте, преимущественно в долларах США. Но пандемия показала, что и у любой валюты есть свои риски, которые со временем могут привести к потерям. Нужно вовремя покупать одну валюту или продавать другую", — сказала она.

Вкладываться в недвижимость не только выгодно, это также позволит улучшить свое жилищное положение.

"Срочный банковский депозит или размещение средств в ПИФах. Сейчас, когда наблюдается период низких ставок, возрастает повышенный интерес к брокерскому обслуживанию на финансовом рынке. В отличие от депозитов, инвестиции в ПИФы не защищены государственной системой страхования вкладов. Но зато данный вид вложения средств дает выгодное предложение по доходности в краткосрочной и среднесрочной перспективе", — заключила она.

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