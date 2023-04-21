Россиянам предсказали рекордную жару

Научный руководитель Гидрометцентра России предупредил, что рекорд среднемировой температуры, зафиксированный недавно, может быть превзойден этим летом.

Зафиксированный в четверг рекорд среднемировой температуры, вызванный глобальным потеплением, — не последний, новые могут быть уже этим летом, заявил РИА Новости в пятницу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее в западных СМИ была опубликована информация, согласно которой четверг, 6 июля, стал самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений. Среднемировая температура составила 17,23 градуса Цельсия. Это уже третий рекорд за неделю, предыдущий были зафиксирован во вторник, 4 июля (17,18 градусов).

«В принципе, у специалистов эта новость не вызывает удивления — это полностью соответствует тенденциям изменения климата. Стоит отметить, что речь идёт не о каком-то резком скачке температуры, по сравнению с предыдущим рекордом температура, зафиксированная в четверг, выше всего на сотые доли градуса. В ближайшем будущем нас ждут новые температурные рекорды, может быть ещё этим летом», — сказал Вильфанд.

Ученый отметил, что такой рост температуры связан с глобальным потеплением, которое вызвано антропогенными выбросами парниковых газов. Собеседник агентства напомнил, что в целом последние восемь лет были самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений.

Другой причиной, по которой температурный рекорд 6 июля может быть побит уже эти летом, является так называемый «эффект el niño» («мальчик» по-испански).

«В перуанском течении к востоку от экватора Тихого океана происходит повышение температуры. Этот эффект распространяется и на другие акватории Тихого океана, а также на Атлантику. Поскольку последние два года происходило обратное явление, la niña („девочка“), то есть похолодание, сейчас очередь для потепления. Так что нас ждут новые температурные рекорды», — пояснил метеоролог.